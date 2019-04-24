النشرة: مقتل مطلوب وإصابة 3 من شعبة المعلومات خلال ملاحقة بزغرين- الهرمل

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​، بأنّ "دورية ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ كانت تلاحق المطلوب "ح. ف. ع." في قرية زغرين في قضاء ​الهرمل​، فحصل تبادل ل​إطلاق النار​ ورمى المطلوب ​قنبلة يدوية​ على الدورية، ولدى رميه القنبلة الثانية انفجرت به فطار أشلاء".

ولفت إلى "إصابة 3 عناصر من شعبة المعلومات بجروح طفيفة لدى إقدام المطلوب على إلقاء القنبلتين". وذكر أنّ "ح. ع." مطلوب بمذكرات توقيف عدّة لارتكابه جرائم مختلفة بينها ​مخدرات​ وجريمة قتل"، مبيّنًا أنّ "فرقًا من ​الصليب الأحمر​ قامت بجمع أشلاء الجثة تمهيدًا لنقلها إلى "مستشفى بعلبك الحكومي".