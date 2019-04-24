النشرة: مقتل مطلوب وإصابة 3 من شعبة المعلومات خلال ملاحقة بزغرين- الهرمل

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "دورية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كانت تلاحق المطلوب "ح. ف. ع." في قرية زغرين في قضاء الهرمل، فحصل تبادل لإطلاق النار ورمى المطلوب قنبلة يدوية على الدورية، ولدى رميه القنبلة الثانية انفجرت به فطار أشلاء".
ولفت إلى "إصابة 3 عناصر من شعبة المعلومات بجروح طفيفة لدى إقدام المطلوب على إلقاء القنبلتين". وذكر أنّ "ح. ع." مطلوب بمذكرات توقيف عدّة لارتكابه جرائم مختلفة بينها مخدرات وجريمة قتل"، مبيّنًا أنّ "فرقًا من الصليب الأحمر قامت بجمع أشلاء الجثة تمهيدًا لنقلها إلى "مستشفى بعلبك الحكومي".
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