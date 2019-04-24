توقيف مروجي عملة مزيفة في محلة ابي سمراء

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٩ وفي محلة ابي سمراء/ ​طرابلس​، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الاموال في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف مروجي ​عملة مزيفة​، وهما اللبنانيان:- م. ب. (مواليد عام ١٩٩٠)- ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٣) وضبطت بحوزتهما مبلغ /١٠٠/ ألف ​دولار​ اميركي مزيف من فئة المئة دولار.التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.

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