حزب سبعة أعلن البدء بخوض انتخابات داخلية شاملة

أعلن ​حزب سبعة​ عن البدء بخوض انتخابات داخلية شاملة بمرحلتها الاولى والتي تشمل ممثلي المناطق والنقابات و​الطلاب​ والخبراء، مشيرا الى ان "​الانتخابات​ ستتم الكترونياً بتقنيات متطورة، وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي يمثل مجموع المنتسبين والذي سوف ينتخب في ٥ ايار هيئة تنفيذية جديدة لسبعة".

وقد أعلنت حتى الآن لائحة مرشحة للأمانة العامة برئاسة الاعلامية ​غادة عيد​ وتبقى كل الخيارات مفتوحة لغاية يوم الخميس موعد اقفال باب الترشح.

وكان قد أعلن امين عام حزب سبعة جاد داغر عدم ترشحه لهذا المنصب. واكد ان "الانتخابات سوف تفرز قيادات جديدة على كل المستويات وان الحزب يمرّ بتجربة ديمقراطية فعلية خلقت اجواء من التنافس والتفاوض بين المرشحين الذين يعملون جميعا في سبيل استعادة الوطن". واشار الى ان "​لبنان​ يمرّ بمرحلة خطيرة واصبح من الواضح للجميع ان الاحزاب الحالية فشلت وان حزب سبعة العابر للطوائف والمناطق سيلعب دورا جديا في المرحلة المقبلة".