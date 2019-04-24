عسيران: لاعادة ترتيب بيتنا والحفاظ على شعبنا وارضنا

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له اليوم ان "​لبنان​ بلد عظيم و​الشعب اللبناني​ شعب عظيم جدا ولا يجوز الاستمرار بالشائعات التي تساهم في تهديم بلدنا ، وعلى الجميع من القيادات من الاعلى الى الاصغر ان ينتقوا الكلمات التي يطلقونها امام الشعب لكي لا تترك تأثيرا في غير محله".

وقال: "علينا جميعا التكاتف وتوحيد الرؤى وتدعيم وحدتنا الوطنية لدرء المخاطر المحدقة بلبنان، شعبنا شعب فاعل ولو كان هناك من سوء في الادارة انما الطريق السليم للشعب والقادة للحفاظ على وطنهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية".

ولفت النائب عسيران الى ان "اللبنانيين في بلاد ​الاغتراب​ نجحوا ويجب علينا تقليدهم اوسمة للمراتب التي وصلوا اليها في الخارج والتي رفعت اسم لبنان عاليا"، مؤكدا انه "علينا في لبنان اعادة ترتيب بيتنا والحفاظ على شعبنا وارضنا وصون حدودنا في مواجهة ​اسرائيل​ والتمسك بحقنا اللبناني في البحر كما في البر لان ما تريده اسرائيل وتسعى له هو التصويب على لبنان واستهدافه وتهديمه واهم الطرق لدينا كلبنانيين لمقاومة اسرائيل هي ​المقاومة​ والوحدة الوطنية لنصل جميعا الى رحاب الوطن".