الارشيف / اخبار العالم

تجمّع علماء جبل عامل دان إعدام 37 مواطنًا سعوديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دان تجمّع ​علماء جبل عامل​ المجزرة التي نفّذتها السلطات ​​ عبر إعدام 37 مواطنًا سعوديًا شاركوا في الحراك السلمي، علمًا أنّ 32 منهم قد أعدموا على خلفيةٍ مذهبيةٍ فقط، بعد تلفيق تهم ​الإرهاب​ لهم.

واعتبر التجمّع أنّ هذه الجريمة التي استهدفت معتقلي ​القطيف​ والإحساء و​المدينة المنورة​، ومن بينهم رجال دين، والمجبولة بالإرهاب والغطرسة السعوديين، ما هي إلّا دليلٌ إضافيّ على استهزاء السلطات السعودية بكلّ القوانين الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، بل بكل الأخلاقيات التي يجب أن تحكم من خلالها الدول. ورأى ان "مثل هذه الجرائم الإرهابية المتكررة يجب أن توقظ الرأي العام ​العالم​ي وتحرّكه ضد ​آل سعود​ الذين يسعون في الأرض فسادًا، من ​البحرين​ و​سوريا​ و​اليمن​ إلى داخل حدود المملكة".

ودعا التجمّع الى تحرّك الشعوب العربية والإسلامية والمتحرّرة ضد هؤلاء الحكّام القتلة المتعطّشين للدماء وغير المتقبّلين للاختلاف ولا للانتقاد السلمي، ومقاطعتهم من قبل الأنظمة والحكومات المستقلّة انتقامًا لدماء الأبرياء الذين سقطوا ضحايا للعنجهية السعودية في مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمّع علماء جبل عامل دان إعدام 37 مواطنًا سعوديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا