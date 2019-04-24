حنكش: لإقرار اقتراح القانون الرامي إلى تكريس 24 نيسان يوما وطنيا لذكرى الإبادة الأرمنية

أعرب عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ في ذكرى الإبادة ألأرمنية، عن أمله، "إقرار اقتراح القانون الّذي قدّمناه، والرامي إلى تكريس 24 نيسان يومًا وطنيًّا لذكرى ​الإبادة الأرمنية​ والمجازر السريانية، الأشورية والكلدانية".

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