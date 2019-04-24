موسى لأهالي المخفيين قسرا: سنبقى إلى جانبكم من أجل تنفيذ القانون

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ميشال موسى​ في كلمة له خلال نشاط لأهالي ​المخفيين قسرا​ لمتابعة قضيتهم إلى انه "لا تفرقكم طائفية أو مذهبية، متعهدين بحقكم في معرفة مصير أحبائكم، منكم من سقط مريضا أو تعبا أو شيخوخة ومنكم ما زال يناضل".

ولفت إلى انه "تحقق لكم بفضل ارادتكم واصراركم على احقية قضيتكم ما كنتم تتطلعون إليه عبر اقرار قانون المخفيين قسرا باجماع القوى السياسية في لبنان"، معتبرا ان "اقرار قانون الاشخاص المفقودين خطوة متقدمة لا بد ان نشكر عليها كل الذين ساهموا في اقرار هذا القانون على رأسهم النائب السابق غسان مخيبر".

وأضاف "نحن في اللجنة النيابية لحقوق النسان سنبقى إلى جانبكم من أجل تنفيذ القانون وكشف مصير أحبائكم".