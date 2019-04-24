ندوة في الجامعة اللبنانية الأميركية حول الموارد البشرية

نظم "معهد الموارد البشرية" في ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) ندوة عن أحدث التطورات في علوم ادارة الموارد البشرية، في كلية ​عدنان القصار​ لادارة الاعمال في حرم ​بيروت​ بمشاركة نخبة من الاختصاصيين العاملين في هذا القطاع المهم اقتصادياً وانسانياً.

وأوضح عميد كلية عدنان القصار لادارة الاعمال الدكتور وسيم شاهين ان الكلية تعمل جاهدة على تطوير مفهوم الموارد البشرية ولديها برنامج الاجازة في الموارد البشرية اضافة الى برامج اخرى للتعليم الجامعي العالي في قطاعات الادارة والاعمال.

وتحدثت عضو مجلس ادارة "Deloitte & Touche Middle East" (المعنية بالاستشارات على المستوى العالمي) رنا غندور سلهب عن التنوع والمساواة لجهة تعزيز دور ​المرأة​ في الادارة، وتوجهت الى النسوة الحاضرات حاثة اياهم على التقدم الى المراكز القيادية انطلاقاً من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها المرأة، وقدمت تجربتها كنموذج ناجح يمكن الاقتداء به. وشددت سلهب على اهمية ​القيادة​ والتطور وبرامج العمل والاداء الاداري الناجح من اجل الوصول الى مستوى افضل.

والقى نائب رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) لشؤون الموارد البشرية والخدمات روي مجدلاني كلمة تحت عنوان "التزام الموظفين" استهلها بشرح عن مساعي الجامعة الى تطوير برامج الموارد البشرية الاكاديمية في شكل متواصل، من خلال التعاون مع مؤسسات محترفة واكاديمية تملك باعاً طويلاً في هذا المجال. وشدد على اهمية التفاعل مع الموظف من خلال التركيز على عوامل التزامه بعمله وتحسين معايير التوظيف وعلاقته مع محيطه الاداري والوظيفي او ما يسمى بيئة العمل ومعايير الامان والاستقرار والموارد المالية.

وكانت كلمة لمسؤولة الشؤون الاجتماعية في مكتب ​الامم المتحدة​ "​الاسكوا​" في بيروت رانيا الجزائري والتي تحدثت عن تجربتها في الامم المتحدة والدروس المستقاة على المستوى الوظيفي والية التعامل مع العاملين.