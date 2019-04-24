سأل رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على وجود بند متعلّق بـ"مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب و​الأجور​ في ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك، وتحويل رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء المعيشة لمتعاقدين والأجراء لديها" على جدول أعمال مجلس الوزراء: " هل يمكن لأحد أن يشرح لنا لماذا هذا البند مدرج على جدول الأعمال؟هل هو عمل قرصنة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: هل يمكن لأحد أن يشرح لنا لماذا بند رفع الأجور بسكك الحديد على جدول الأعمال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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