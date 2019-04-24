جعجع التقى وفدا من دائرة خبراء السير في مصلحة النقابات في "القوّات"

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفداً من دائرة خبراء السير في مصلحة النقابات في "القوّات" في حضور نقيب خبراء السير فؤاد فهد، الأمين المساعد لشؤون المصالح د. ​غسان يارد​، رئيس مصلحة النقابات في "القوّات" إيلي جعجع ورئيس الدائرة أنطوان عواد. وتباحث المجتمعون في شؤون النقابة والمشاريع التي تعتزم الدائرة الشروع بالقيام بتنفيذها.

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