مجهولون يحرقون نفايات في خراج بلدة السفيرة الضنية

أقدم مجهولون على إحراق ​نفايات​ في خراج بلدة السفيرة في أعالي جرد الضنية، كان بعض الأهالي قد وضعوها هناك بعد تراكم النفايات في شوارع البلدة نتيجة إقفال مكب النفايات الرئيسي والوحيد الموجود في بلدة عدوي.

وأثارت الحادثة مخاوف من أن يقدم آخرون على إحراق نفايات بدأت تتراكم عشوائيا في أغلب بلدات المنطقة، ما من شأنه أن يترك تداعيات صحية وبيئية خطيرة.