قتلى وجرحى بإنفجار سيارة مفخخة في جسر الشغور بسوريا

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن ​انفجار​ سيارة مفخخة في مدينة ​جسر الشغور​ التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

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