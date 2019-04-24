مدير شركة التصدير العسكري الروسي: تسليم منظومات إس 400 إلى تركيا سيبدأ في تموز

أعلن مدير شركة التصدير العسكري الروسي أن تسليم منظومات إس 400 الروسية إلى ​تركيا​ سيبدأ في شهر تموز القادم". يذكر أن العلاقات بين ​الولايات المتحدة​ وتركيا توترت منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا. وحذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة ​صواريخ​ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. بينما أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ مرارا أن بلاده لن تتخلى عن العقد الذي أبرمته مع ​روسيا​ لشراء ​الصواريخ​. وصواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأميركية.

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