ترامب يمنع موظفيه من حضور العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حظر على موظفي البيت الأبيض وأعضاء إدارته حضور حفل العشاء السنوي المعتاد لرابطة مراسلي البيت الأبيض الذي سيقام يوم السبت.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أن "الرئيس وأفراد إدارته لن يحضروا حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض هذا العام. وبدلا من ذلك سيسافر الرئيس مساء السبت إلى غرين باي بولاية ويسكونسن حيث سيعقد تجمعا في إطار حملته".

وكان ترامب قد صرح من قبل بأنه لن يحضر العشاء السنوي ورتب بدلا من ذلك تجمعا سياسيا في ويسكونسن، لكنه لم يكن قد قرر ما إذا كان بإمكان أي من موظفيه حضور العشاء.

ولم يحضر ترامب حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة مراسلي البيت الأبيض منذ أن أصبح رئيسا في كانون الثاني 2017. ويندد ترامب بوسائل الإعلام الرئيسية ويقول إنها تبث "أخبارا كاذبة"، ولكنه يوجه بشكل روتيني أنصاره لمشاهدة محطة "​فوكس نيوز​" فقط.