مفاجآت عديدة تلك التي كشف عنها باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، بقائمة 20 لاعباً المدعو لمباراة، اليوم الأربعاء، أمام حسنية أكادير، برسم مؤجل الأسبوع 17 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
قائمة باتريس كارتيرون، سجلت إسقاط إسم زكرياء حدراف الذي واجه انتقادات عديدة في مباراة الديربي الأخير أمام الوداد الرياضي، في حين يغيب عمر بوطيب عن مواجهة غزالة سوس بسبب تعرضه للإصابة.
في حين، وجه المدرب الفرنسي الدعوة لأول مرة للثنائي الشاب محمد زردة، ويوسف البكاري، حيث جاءت باقي الأسماء كالاتي:
أنس الزنيتي
محمد بوعميرة
بدر بانون
سند الورلفي
إلياس الحداد
فابريس نغاه
زكرياء الوردي
عمران فيدي
محمد الدويك
أنس جبرون
محمد زردة
يوسف البكاري
عبد الرحيم الشاكير
أيوب ناناح
صلاح الدين باهي
خيري
موشتنيم
محمود بنحليب
سفيان الرحيمي
محسن الياجور
كانت هذه تفاصيل خبر قبل قمة الأسبوع أمام الحسنية..مفاجآت بقائمة الرجاء الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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