وفى الممثل، عبد الإله رشيد، بوعده تجاه معجبيه، والتقى، أمس الاثنين، أحدهم بعد أن اختاره من قائمة متتبعيه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووعد عبد الإله رشيد جمهوره بتلبية رغبته في اللقاء معه، بعد الرسائل، التي توصل بها منه، وهو ما تم بالفعل مع أول معجب، في انتظار لقائه مع معجبين آخرين مستقبلا.
وانتهى عبد الإله رشيد، قبل أيام، من تصوير الجزء الثاني من مسلسل “رضاة الوالدة”، الذي مكنه جزؤه الأول من الحصول على جائزة أحسن ممثل عربي في مهرجان في تونس.
ويشارك رشيد، إلى جانب المغنية سلمى رشيد، والممثل محمد الخياري، في مسلسل “قلبي لي بغاه”، الذي سيعرض في القناة الثانية، خلال شهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الإله رشيد يفي بوعده تجاه معجبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.