عبد الإله رشيد يفي بوعده تجاه معجبيه

وفى الممثل، عبد الإله رشيد، بوعده تجاه معجبيه، والتقى، أمس الاثنين، أحدهم بعد أن اختاره من قائمة متتبعيه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووعد عبد الإله رشيد جمهوره بتلبية رغبته في اللقاء معه، بعد الرسائل، التي توصل بها منه، وهو ما تم بالفعل مع أول معجب، في انتظار لقائه مع معجبين آخرين مستقبلا.

وانتهى عبد الإله رشيد، قبل أيام، من تصوير الجزء الثاني من مسلسل “رضاة الوالدة”، الذي مكنه جزؤه الأول من الحصول على جائزة أحسن ممثل عربي في مهرجان في تونس.

ويشارك رشيد، إلى جانب المغنية سلمى رشيد، والممثل محمد الخياري، في مسلسل “قلبي لي بغاه”، الذي سيعرض في القناة الثانية، خلال شهر رمضان المقبل.