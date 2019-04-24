روحاني: طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن بشروط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده على استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع الضغوطات الاقتصادية وتعتذر.
ونقلت وسائل إعلامية عن روحاني قوله "كنا دائما رجل تفاوض ودبلوماسية، كما كنا رجل حرب ودفاع. المفاوضات ممكنة فقط عند رفع الضغط والاعتذار عن تصرفاتهم غير القانونية ووجود احترام متبادل".
تأتي تصريحات روحاني هذه بعد يومين من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات لثمانية دول من العقوبات على شراء النفط الإيراني.
وفي السياق ذاته، نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عنه قوله، اليوم، إيران تستطيع تصدير ما تريد من النفط.
وأضاف "لن تحقق جهود أمريكا لمنع بيع النفط الإيراني شيئا... يمكننا تصدير النفط قدر احتياجاتنا ورغباتنا".
ونقلت وكالة "فارس" عنه قوله "إنهم وحسب أوهامهم قد أغلقوا الطريق إلا أن شعبنا النشط ومسؤولينا اليقظين سيفتحون الكثير من الطرق المغلقة لو عقدوا العزم على ذلك".
كما أكد على ضرورة التقليل من الاعتماد على بيع النفط بهذه الصورة.
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