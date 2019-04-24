انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة 100 دولة.. انطلاق مؤتمر الأمن الدولي في موسكو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:45 صباحاً - انطلق مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بمشاركة 100 دولة لبحث قضايا الأمن وخاصة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "إن منظومة التكتلات العسكرية التي تشكلت خلال فترة الحرب الباردة قد تآكلت" داعياً إلى "تشكيل منظومة أمنية دولية حقيقية" مؤكداً أن "روسيا مستعدة لتقديم الكثير في هذا المجال".

وأكد باتروشيف في كلمته للمؤتمر الدولي التي تنظمه موسكو تحت عنوان "الأمن في العالم المتحضر الحقائق والظواهر الإقليمية والدولية"، إن تزايد الإقبال على هذا المؤتمر دليل على ضرورة وأهمية ما يتم طرحه، مشيراً إلى "وجود إرادة حقيقية لمحاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن العالمي".

كما دعا الشركاء في الغرب لجعل أوروبا معياراً للأمن قائلاً: "الآن نشهد عودة لغة الإنذارات وقرقعة الأسلحة والشوفينية إلى أوروبا، أود أن أناشد زملاءنا الغربيين بقلب الوضع. وجعل أوروبا معيار الأمن الإقليمي هو لصالح قوتنا ومصالحنا المشتركة".

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واتهم أمين مجلس الأمن الروسي لاعبين خارجيين بالسعي "لإعادة رسم" ميزان القوى في أفريقيا مضيفا: "نلاحظ زيادة عدم الاستقرار في إفريقيا، حيث اندلع القتال من أجل مواردها الطبيعية​​​. علاوة على ذلك، ونرى غالباً محاولات من لاعبين غير إقليميين لإعادة رسم القارة دون مراعاة إرادة الأفارقة أنفسهم".

وقبيل المؤتمر أفاد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، بأن مؤتمر موسكو سيشارك فيه كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير مصلحة الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وأضاف فومين أن المؤتمر يعقد بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو رفضت المشاركة في أعماله، بحسب ما نشر موقع "إنترفاكس".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق إنه من المخطط أيضاً بحث "قضايا الدفاع المضاد للصواريخ، وحفظ السلام والمواقف الجديدة من التعاون العسكري الدولي" موضحاً أن "مؤتمر موسكو يشارك فيه العام الجاري وزراء خارجية 35 دولة".

هذا ومن المتوقع أن تجري على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين وزير الدفاع الروسي ونظرائه الأجانب، وذلك لمناقشة مسائل تطوير التعاون العسكري والتقني، وسوف يستمر المؤتمر حتى الـ25 من الشهر الجاري.