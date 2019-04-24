انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى بانفجار ضخم في ريف إدلب السورية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:45 صباحاً - قتل 13 شخصاً وأصيب 24 آخرون، اليوم الأربعاء، من جراء انفجار مجهول السبب في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي شمال سوريا.
وذكر فريق الدفاع المدني في جسر الشغور أنّ أعداد القتلى والجرحى يرجح أنّ ترتفع بسبب وجود حالات خطرة، ووجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما نقلت وكالة "سمارت" المحلية.
من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية محلية أن الانفجار وقع قرب ساعة الصوعة وسط المدينة، حيث تعتبر منطقة سكنية، ويوجد فيها سوق شعبية مكتظة.
وأمس الثلاثاء، قتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، من جراء قصف مدفعي وصاروخي لنظام الأسد على مناطق خان شيخون وسراقب بريف إدلب.
وتتعرض محافظة إدلب لقصف وتفجيرات متنوعة من حين لآخر، تستهدف قياديين ومقاتلين في الجيش الحر، بالإضافة لاستهداف المدنيين، ما يتسبب بسقوط ضحايا وخسائر مادية.
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