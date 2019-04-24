شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث عن أموال قطر..الشرفي يكشف عن الشعار الإيراني بمقابلة زعيم الحوثيين والان مع التفاصيل

تحدث مسؤول في الشرعية عن الأموال القطرية التي ساعدت الحوثيين التسلل إلى بعض المناطق، كاشفاً عن أبرز الملاحظات التي يمكن أن تقال عن مقابلة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وقال مستشار وزیر الإعلام الیمني فھد طالب الشرفي في تصريح نشرته صحيفة »الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء إن «ھناك عددا من الملاحظات التي یجب مراعاتھا في ھذا الظھور المفاجئ لعبدالملك وعدم الاستعداد الجید لھذه المقابلة.

وتابه:"حیث توجد الكثیر من القیادات الحوثیة سقطوا من ضربات التحالف وتم إخفاء المعلومات عن مصیرھم ونھایتھم من أجل الحفاظ على صفوفھم، فیما البعض كان عملھ في الظاھر ومن الصعب إخفاء مقتلھم ومنھم وزیر داخلیتھم الماوري».

وأضاف «رغم كل ذلك تكتم الحوثیون على إصابتھ سرا لمدة تزید عن الشھرین، ثم أعلنوا مؤخرا مقتلھ، وسقوط مثل ھذه القیادات الحوثیة یؤثر على باقي قیادات وصفوف الحوثیین ویجعلھم في ارتباك كبیر، ولذا حرص من یقف خلف عبدالملك أن یخرجوه للإعلام بھذه الطریقة الھشة من أجل أن یقول نحن موجودون ونظھر على الإعلام ولا نخشى الضربات».

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محاولة تسویقیة

أكد الشرفي أن عبدالملك تعود على الظھور في مناسبات معینة لیلقي بعض خطبھ التي یتم الترتیب لھا وإعادتھا مرارا قبل إخراجھا بالشكل النھائي، إلا أن من یقف خلفھ تعمد على إظھاره ھذه المرة في صورة مقابلة تلفزیونیة للمرة الأولى لیؤكد أن الصراخ یزداد والألم یتضاعف، واصفا ظھوره بمحاولة تسویقیة لرفع معنویات اتباعھ المنھارة.

ولفت إلى أن أغلب التحركات الحوثیة فیھا نوع من التعتیم والمؤامرة، حیث ھناك بعض المواقع الصغیرة التي سلمت وھي خارج سیطرة نطاق التحالف والجیش وكانت محسوبة على مناطق للمقاومة، واستطاع الحوثیون التسلل إلیھا، وھي مدفوعة الثمن بملایین الدولارات على نفقة القطریین، لإعطاء الحوثیین دفعة أمل جدیدة ومعنویات جدیدة، والتي تزامن معھا ظھور عبدالملك في ھذه المقابلة التلفزیونیة.

فبركة المقابلة

بین الشرفي أن تلك اللقطات لظھور الحوثي أظھرت وجود تركیب فیھا، حیث إن الخلفیة عندما تكون الصورة مصغرة یظھر فیھا العلم الیمني خلف عبدالملك، إضافة إلى صورة صغیرة مرسوم علیھا الشعار الإیراني، وعندما تبتعد الصورة یختفي المذیع والطاولة التي علیھا الشعار، مما یؤكد أن ھذه المقابلة كانت مركبة وأن الحوثي لا یستطیع عمل مقابلة تلفزیونیة حتى مع قناتھ الخاصة.