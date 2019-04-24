شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكري: الحوثية الإيرانية تستغل المُهاجرين الأفارقة والان مع التفاصيل

كشف مسؤول عسكري عن أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستغل المهاجرين الأفارقة في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات.

وحذرت السلطات من تهديدات ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى البلاد، واعتبرتها مصدر قلق يهدد الأمن القومي جراء استغلال المليشيات الحوثية لهم في جبهات القتال.

وذكر بيان لرئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، أن أعدادا هائلة من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي وصلوا إلى سواحل البلاد، ما يشكل مصدر قلق يهدد الأمن القومي لليمن.

وأوضح أن غالبية المهاجرين خلال الفترة الأخيرة كانوا من دولة إثيوبيا (الأورمو) ووصلوا بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل المحافظات الجنوبية في "بلحاف" و"خور عميرة" و"أبين".

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وأشار القملي إلى أن المهاجرين الأفارقة ينطلقون راجلين إلى حدود المملكة العربية السعودية، ومنها إلى بعض الدول الخليجية، وآخرون يتجهون إلى رداع بمحافظة البيضاء ومنها إلى الشمال للعمل في مجال الزراعة وغيرها.

كما ينتقل جزء منهم من خلال سواحل لحج عبر مُهَرّبين إلى جزيرة الزهرة السودانية ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا.

وأوضح البيان أن اليمن نبه من خطورة الظاهرة في مايو/أيار 2017 وما رافقها من استغلال النازحين بعمليات تهريب المخدرات والسلاح من القرن الأفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية، خلال تقرير متكامل قدمه إلى قوات التحالف الدولي، وكذا قيادة التحالف العربي، واللجنة الأمنية لأصدقاء اليمن في الرياض، ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بالأمر.

وأضاف أنه تم عقد عدة لقاءات خاصة بمنظمة الهجرة الدولية وفق مقترح لاستكمال إنشاء مركز استقبال في ساحل خور عميره، ليتم حصرهم وتحديد شروط اللجوء والبقاء تحت مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وشدد البيان على أهمية تمكين مصلحة خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها بشكل كامل، مشددا على ضرورة التنسيق مع قوات التحالف العربي لوقف إنشاء ودعم وحدات غير رسمية وقيام الوحدات الحالية بمسؤولياتها بحكم الإمكانيات المتوفرة لديهم لمراقبة عمليات تهريب الوافدين وهم لا يزالون في البحر، وكذا في المناطق التي لم تُسَلّم إلى المصلحة.