شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تستعين بلوبي إخواني في واشنطن للتحريض ضد مصر والان مع التفاصيل

قال موقع "قطريليكس" إن عصابة الحمدين استغلت زيارة الرئيس المصري يوم 9 أبريل الجاري إلى واشنطن، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حشدت أذنابها وذراعها الإرهابي، لتنفيذ مخططاتها في تشويه الدولة المصرية والضغط على الإدارة الأمريكية، انتقاما من السيسي، بعدما أحبط المشروع القطري في القاهرة عام 2013.

وذكر أنه وفي يومي 24 و25 مارس الماضي، أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن احتفال تحت اسم "يوم الدعوة لمصر" بواشنطن، برعاية عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوفسكي، من خلال نشطاء مصريين، أغلبهم من الإخوان المدعومين من نظام قطر، لمهاجمة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي باسم الديمقراطية.

وأضاف: استدعت قطر أذنابها من الإخوان المقيمين في أمريكا، لشن حملة ممنهجة، من خلال مجموعة Freedom Initiative "مبادرة الحرية" الإخوانية، التي تولت تنظيم فعاليات لتشويه إنجازات ضد الرئيس السيسي والدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، تحت رعاية مالينوفسكي، المعروف بدفاعه على المتشددين والمتطرفين.

وسبق أن كشفت تقارير إخبارية التاريخ الأسود لمالينوفسكي، الذي يدعم جماعة الإخوان ويسهل لها تنظيم ندوات بالكونغرس الأمريكي، حيث لديه علاقات مع الإخوان وقطر منذ أن كان يعمل نائب وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في 2015، فضلا على علاقة الصداقة التي تربطه بعناصر إخوانية معروفة مثل محمد سلطان وهاني القاضي.

وسبق أن طردت مملكة البحرين مالينوفسكي من أرضها، بعدما التقى أعضاء من جمعية "الوفاق الوطني" الشيعية، وأكد دعمه لها، وهي الجمعية التي ثبت وجود تنسيقات أجرتها قيادات قطرية، لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011، بهدف زعزعة الاستقرار في المنامة.

وشارك في فعالية "يوم الدعوة لمصر" العديد من جماعات الضغط ومنظمات حقوق الإنسان وشبكات التضليل الإخوانية، التي تتلقى دعما وأموالا من قطر، ومنها "هيومان رايتس ووتش"، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، و"حقوق الإنسان أولا".

وكانت الجهة المنظمة الرئيسية التي تقف وراء "يوم الدعوة لمصر" هي مبادرة الحرية، التي أسسها الناشط الإخواني البارز محمد سلطان، الذي سبقت إدانته بالإرهاب، وسُجن في مصر لما يقرب من عامين بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى ضغط الرئيس أوباما على سلطات القاهرة لإطلاق سراحه في عام 2015.

وقال إنه وقبل أسبوع واحد فقط من نزول الإخوان وأتباعهم من الأميركيين إلى الكابيتول للضغط من أجل السياسات الصديقة لجماعات الإسلام السياسي خلال اليوم الوطني الخامس للدعوة الإسلامية، قام حلفاؤهم المصريون من الإخوان بنفس الخطوة.

وفي حين يزعم النقاد أن سلطان كان ضحية للاضطهاد السياسي، فإن لديه تاريخا طويلا من المشاركة في الجهود لدعم نشاطات الجماعات المتطرفة في كل من الولايات المتحدة ومصر، معربًا بصراحة عن الدعم لجماعة حماس المصنفة جماعة إرهابية، وقيادة الهتافات التي تشيد بقتل اليهود.

من بين الرعاة الآخرين وأنصار يوم الدعوة لمصر "المنتدى المصري لحقوق الإنسان"، والذي يعد سلطان من بين مؤسسيه، وفي السنوات السابقة، شاركت منظمة "المصريون الأميركيون من أجل الحرية والعدالة"، وهي تعد وكيلا مصريا رئيسيا للإخوان المسلمين في أميركا، والتي شاركت بشكل وثيق في يوم الدفاع عن مصر السنوي.

وترأس وفد المنظمة هاني القاضي، وهو ناشط مقيم في نيوجيرسي، ويشار إليه في وسائل الإعلام العربية بأنه "زعيم" للإخوان المسلمين في أميركا، حيث يدعم القاضي علانية المنظمات الجهادية العنيفة في مصر، وينشر بشكل روتيني خطابًا معاديًا للسامية، ومؤيدًا لتيار الإسلام السياسي على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان القاضي مؤيدًا بشكل خاص لمحمد كمال، الزعيم الجهادي الراحل للمنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، وهي "لواء الثورة" و"حسم"، وقتل كمال في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في أكتوبر 2016.

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وإلى جانب الناشطة آيات عرابي، فقد رافق القاضي كل من عمرو دراج وأحمد شحاتة، ومن المعروف أن دراج مطلوب من السلطات المصرية بتهمة تنسيق النشاط الإرهابي في مصر من منزله في تركيا.

أما شحاتة فهو ناشط إسلامي بارز في أميركا، يعمل عن كثب مع منظمة "المصريين الأميركيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وهي وكيل مصري آخر للإخوان المسلمين، بالإضافة إلى جمعية الإغاثة الإسلامية الدولية الخيرية والمنظمة المجتمعية "المجتمع الأميركي المسلم"، وكلتاهما من المؤسسات الرائدة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أثرت على الحركة الإسلاموية في أميركا.

وخلال الفعالية طالب أذناب الإخوان وقطر بالإفراج عن رئيسهم المحبوس محمد مرسي، مناشدين ترامب بالضغط على السيسي لتسليم السلطة إليهم، ما يدل على وجود مساع قطرية مشبوهة لدعم ذراعها الإرهابي بدول المنطقة، لإعادة تصعيده للسلطة مرة أخرى.

وكان الصحفي المصري هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين بالقاهرة، كشف في وقت سابق أن تميم العار رصد مبلغا ضخما يقارب 100 مليون دولار، من أجل تشويه التعديلات الدستورية.

وفي تصريحات صحافية أشار طوالة إلى أن أبواق تميم والقنوات المشبوهة كالجزيرة القطرية وفروعها والشرق ومكملين والحوار والغد العربي ووطن، ومن على شاكلتهم في الخيانة والعمالة، تلقوا أموال من حكومة الدوحة، من أجل تركيز هجومهم على التعديلات الدستورية في مصر، وتشويهها لمحاولة إفشال تجديد فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أحبط المشروع القطري في القاهرة عام 2013.

وأضاف طوالة في تصريحات أن المنابر الإعلامية ذات السمعة السيئة والمدعومة من نظام الحمدين تسعى إلى تشويه مصر، وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وتابع أنهم شكلوا فريق عمل من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد بقيادة أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وجمال الجمل، وأحمد العربي، ودعاء حسن، زوجة أيمن نور، لنشر الفتن وبث الأكاذيب المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الصحفي المصري أنهم حاولوا من خلال صفحات وهمية بأسماء شخصيات عامة من نجوم الفن والرياضة، استقطاب الشباب المصري في محاولة يائسة وبائسة، لضرب التعديلات الدستورية التي تحظى بتأييد شعبي كبير من المصريين، والذين لديهم وعي كبير بأهمية هذه التعديلات في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، في ظل المخططات القطرية الخبيثة التي تحاك ضد الدول العربية.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الخروج بكثافة إلى صناديق الاقتراع في أيام الاستفتاء، ستقضي على ذيول الجماعة الإرهابية المدعومة من الدوحة.

كما أعلن الأمن المصري منذ أيام، إحباط مخطط إرهابي يديره التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر كتائب إلكترونية تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت مسمى "بلاك إنفورميشن"، تستهدف إحداث الفوضى في مصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة.

وذكرت مصادر أمنية أن من يدير هذا المخطط قيادات إخوانية وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبدالغني، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وعزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي في أوروبا، الذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعة دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها.

واتهمت المصادر أحد أقارب أمير قطر تميم بن حمد، بأنه الممول الأكبر للكتائب واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنطقة العربية وخارجها، وحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران، منوهة بأنه يعد الممول الأبرز لتلك الكتائب.

وأشارت إلى أن مستشاري تلك اللجان إعلاميين تابعين للإخوان، وعلى رأسهم حمزة زوبع، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنحل وعضو الجماعة الإرهابية، وهو مقدم برامج تلفزيونية تبث من تركيا عبر قنوات "مكملين" و "الشرق"، وضيف دائم على القنوات القطرية.

وذكر الأمن المصري، في بيان إعلامي، أن الخلايا الإلكترونية تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري، ومن الباطن تعمل كدعم تقني للجان الإلكترونية، وتم رصدها عبر نشاط تلك الشركات التي تتلقى تحويلات مالية غطاء بيع وشراء تجاري بوساطة أشخاص آخرين بالقاهرة والدلتا، وتحديدا بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية.