ناشط سوداني: المبادرة الإماراتية السعودية ليست مستغربة

أعرب الناشط السياسي السوداني المقيم في الرياض مكين حامد تيراب عن شكره وتقديره للإمارات والسعودية باعتبارهما أول دولتين تعلنان عن تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب السوداني الذي يمر بظروف سياسية واقتصادية بالغة التأزم والتعقيد.

وأشار في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء الى أن المبادرة الإماراتية والسعودية، لدعم السودان وشعبه ليست مستغربة، خاصة في ظل الاحتياجات الاقتصادية الملحة التي دخلت نهاية شهرها الرابع لتتحول إلى مطالب سياسة أطاحت بالرئيس عمر البشير.

مشيرا إلى أن هذه المساهمة الإماراتية والسعودية قد تفتح الباب أمام دول أخرى وتشجعها على المساهمة في دعم الاقتصاد السوداني المنهار بسبب فساد النظام المخلوع.