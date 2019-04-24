شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سوداني: المبادرة الإماراتية السعودية ليست مستغربة والان مع التفاصيل
أعرب الناشط السياسي السوداني المقيم في الرياض مكين حامد تيراب عن شكره وتقديره للإمارات والسعودية باعتبارهما أول دولتين تعلنان عن تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب السوداني الذي يمر بظروف سياسية واقتصادية بالغة التأزم والتعقيد.
وأشار في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء الى أن المبادرة الإماراتية والسعودية، لدعم السودان وشعبه ليست مستغربة، خاصة في ظل الاحتياجات الاقتصادية الملحة التي دخلت نهاية شهرها الرابع لتتحول إلى مطالب سياسة أطاحت بالرئيس عمر البشير.
مشيرا إلى أن هذه المساهمة الإماراتية والسعودية قد تفتح الباب أمام دول أخرى وتشجعها على المساهمة في دعم الاقتصاد السوداني المنهار بسبب فساد النظام المخلوع.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط سوداني: المبادرة الإماراتية السعودية ليست مستغربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.