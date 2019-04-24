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أقدم صورة للشيخ الزنداني المتهم أمريكيا بدعم الإرهاب

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تداول بعض الناشطين صورة للشيخ المحسوب على الإخوان المسلمين، عبد المجيد الزنداني، في شبابه.

ويظهر عبد المجيد الزنداني في الصورة وهو في العقد الثاني من عمره.

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وولد عبدالمجيد الزنداني في قرية الظهبي في مديرية الشعر من محافظة اب إحدى محافظات الجمهورية اليمنية في عام 1942م، ولكن أصله من منطقة "زندان" في مديرية أرحب في محافظة صنعاء وينتمي لقبيلة أرحب.

و تلقى التعليم الأولي في الكتاب - إبان الحكم الإمامي في اليمن - ثم في عدن وأكمل الدراسة النظامية فيها.

وأدرجت الخزانة الأمريكية اسم الزنداني على لائحة الداعمين للإرهاب.

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