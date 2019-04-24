شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق هائل قرب قصر تاريخي في باريس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الشرطة الفرنسية، إن حريقاً هائلاً اندلع أمس الاثنين، في محيط قصر فيرساي التاريخي في العاصمة الفرنسية باريس.

وطالبت الشرطة السكان بتجنب الاقتراب من منطقة الحريق، ونشر عدد كبير من الناشطين الفرنسيين صوراً ومقاطع فيديو للنيران الهائلة المشتعلة في محيط القصر التاريخي الواقع في منقطة فيرساي التي تبعد (25 كيلومتراً غرب وسط باريس)، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبتوتنيك” أمس الاثنين.

وأوضحت الشرطة، أن الحريق اندلع في مستودع للسيارات، ولم يؤد إلى أضرار بقصر فيرساي التاريخي، مؤكدة عدم وقوع إي إصابات.