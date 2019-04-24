زعيم انتحاريي سريلانكا يفجر نفسه في فندق

كشف نائب وزير الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردين خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن زعيم الجماعة المتطرفة التي نفذت تفجيرات سريلانكا الأحد الماضي نفذ هجوماً انتحاريا في فندق "شانغريلا" في العاصمة.
وأضاف أن الانتحاريين الذين نفذوا هجمات الأحد في البلاد ينتمون لفصيل منشق عن جماعة إسلامية متطرفة.
وتابع ويجيواردين قائلاً إن: "المفجرين ينتمون لفصيل انشق عن جماعة التوحيد الوطنية الإسلامية، ونفذوا الهجمات لأنهم يسعون ليكون الإسلام الدين الوحيد في هذا البلد.
كما أوضح أن قائد هذا الفصيل نفذ هجوما انتحاريا على فندق شانغريلا، مضيفاً أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان ثمة أشخاص آخرون منتمون لهذا الفصيل".
وقال: "التحقيقات لا تقتصر على المفجرين الانتحاريين فقط".
إلى ذلك، أضاف أن أحد المفجرين التسعة الذين نفذوا تفجيرات عيد الفصح لدى المسيحيين يوم الأحد امرأة.
كما لفت إلى أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا درس في بريطانيا وأستراليا.
وكانت حصيلة التفجيرات التي طالت فنادق وكنائس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 359 شخصا.
يذكر أن داعش تبنى الهجمات الدامية، وأعلن في بيان أسماء ما قال إنهم المهاجمون "السبعة" الذين نفذوا الهجمات.
لكنه نشر لاحقاً تسجيلا مصورا على موقع وكالة أعماق يظهر فيه 8 مهاجمين منهم سبعة ملثمون يعلنون البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الثلاثاء.
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