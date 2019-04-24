الان تتابع روحاني يطالب واشنطن برفع الضغط والاعتذار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشترطا أن ترفع الضغط عن طهران، وتعتذر عن إنهاء إعفاءات النفط.
وأورد روحاني أن مساعي أمريكا لفرض عقوبات على صادرات بلاده من النفط لن تحقق شيئا، وبوسع طهران تصدير النفط كما تريد.
فيما نقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني على خامنئي، اليوم، قوله إن إيران تستطيع تصدير ما تريد من النفط، مضيفا: “لن تحقق جهود أمريكا لمنع بيع النفط الإيراني شيئا.. يمكننا تصدير النفط قدر احتياجاتنا ورغباتنا”.
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