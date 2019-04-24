الان تتابع ضبط 315 مليون ريال سعودي تخص عمر البشير بأحد البنوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
كشف مصدر سوداني، اليوم، عن ضبط السلطات حسابا مجنبا بأحد البنوك المحلية، يحوي مبلغ 315 مليون ريال سعودي، فضلا عن 14 مليون جنيه سوداني، تعود إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال المصدر إن لجنة مختصة توصلت إلى معلومات عن الحساب، وكشفت تحقيقاتها عن أن الأموال المودعة بالحساب تخص البشير، موضحا أن الحساب بلغ رصيده 315 مليون ريال سعودي، ما يوازي 85 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن آخر حركة للحساب كانت في مارس 2016، مؤكدا أن الأموال تم تحويلها لصالح حكومة السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 315 مليون ريال سعودي تخص عمر البشير بأحد البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.