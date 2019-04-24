ضبط 315 مليون ريال سعودي تخص عمر البشير بأحد البنوك

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر سوداني، اليوم، عن ضبط السلطات حسابا مجنبا بأحد البنوك المحلية، يحوي مبلغ 315 مليون ريال سعودي، فضلا عن 14 مليون جنيه سوداني، تعود إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال المصدر إن لجنة مختصة توصلت إلى معلومات عن الحساب، وكشفت تحقيقاتها عن أن الأموال المودعة بالحساب تخص البشير، موضحا أن الحساب بلغ رصيده 315 مليون ريال سعودي، ما يوازي 85 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن آخر حركة للحساب كانت في مارس 2016، مؤكدا أن الأموال تم تحويلها لصالح حكومة السودان.