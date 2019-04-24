كوريا ترسل وفداً إلى واشنطن لبحث العقوبات على نفط إيران

أكد مسؤولان في حكومة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، أن وفداً من البلاد سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع على أقرب تقدير لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها إنهاء جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران.

وكوريا الجنوبية مشتر رئيسي للنفط الإيراني، وكانت ضمن 7 دول حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية أواخر العام الماضي. وسمحت الإعفاءات لكوريا الجنوبية بشراء كميات محدودة من النفط الإيراني، وبخاصة المكثفات، وهو نوع خفيف للغاية من النفط الخام يستخدم في صناعة المنتجات البتروكيماوية.

وذكرت وزارة الخارجية أمس الإثنين، أن سيؤول ستبذل كل ما بوسعها لتوضيح موقفها حتى الموعد النهائي المقرر الشهر المقبل، بعدما قالت واشنطن إنها لن تمنح أي إعفاءات على واردات النفط الإيراني بعد أول مايو (أيار).

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وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الوفد الذي سيقوده نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية يون كانغ هيون سيطلب المزيد من التفاصيل عن القرار الأمريكي.

وأضاف أحد المسؤولين، "أمامنا بعض الوقت حتى الموعد النهائي في مايو (أيار)، ونعتزم محاولة معرفة ما إذا كان يمكن إقناع الحكومة الأمريكية بتمديد الإعفاءات".

واجتمع مسؤولون من وزارة التجارة مع منتجين للبتروكيماويات في سيؤول اليوم الثلاثاء، لتقدير حجم الأثر المحتمل للقرار الأمريكي وإيجاد سبل للحد من أثره عن طريق جلب النفط من أماكن أخرى