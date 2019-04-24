أموال قطرية عبر إسرائيل لتكريس الانقسام الفلسطيني

أكدت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية في طريقها للموافقة على إدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية المشبوهة لحركة حماس في قطاع غزة، وهو يعتبره مراقبون تكريساً لانقسام البيت الفلسطيني وإعطاء دعم لحركة حماس في الاستمرار في خطف قطاع غزة من السلطة الفلسطينية الشرعية.

وذكر موقع كان العبري، أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى أن إسرائيل مستعدة للسماح بإدخال تلك الأموال خلال الأسابيع القريبة، وذلك دون أن تضع أية شروط تتعلق بحجم المنحة أو بطرق إدخالها إلى القطاع.

وقالت القناة العاشرة، إن مصر نقلت أخيراً رسائل لحماس أكدت من خلالها التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتفاهمات مع القطاع والتي من شأنها أن تكون أساساً للتهدئة، وأعطى موافقته لتنفيذ المشاريع الإنسانية التي تم تأجيلها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ومن بين تلك التفاهمات تحسين البنية التحتية للكهرباء، وإقامة مناطق صناعية على الحدود مع القطاع، إضافة عشرة آلاف وظيفة مؤقتة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم توزيع قسائم بقيمة 100 دولار على أكثر من 100 ألف عائلة في القطاع.