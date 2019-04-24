نظام الأسد يفتح أجواء سوريا أمام الخطوط القطرية

أعلن النظام السوري السماح بفتح المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، في تقارب جديد بين نظام بشار الأسد وتنظيم الحمدين، رغم محاولات الطرفين إظهار العداء دوليا.

وأكد وزير النقل في حكومة النظام (علي حمود) أنه جرى منح الإذن للخطوط الجوية القطرية بالعبور بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى مؤسسة الطيران المدني السوري، واعتبر القرار الجديد سيتيح إدخال إيرادات إضافية إلى سوريا بالعملة الصعبة.

وأضاف حمود أن هذه الموافقة جاءت من "مبدأ المعاملة بالمثل" حيث إن الخطوط الجوية السورية للطيران "تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب".

وأردف حمود: "الخطوة مهمة جدا لجهة خفض التكاليف وتوفير الوقت بسبب اعتكاف عدد كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب، وما ترتبه ذلك من عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر حيث يبلغ وقت الالتفاف حول سوريا حوالي ساعة ونصف".

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وفي محاولة لتبرير التعاون القطري السوري الجديد، قال سفير الائتلاف السوري التابع لجماعة الإخوان، والمدعوم من حكومة الدوحة، نزار الحراكي إن الخطوة قد تكون أحد أسبابها ما وصفه بـ"الحصار" المفروض على قطر، رغم قطع علاقاتها تماما مع نظام الأسد، على حد قوله.

ورغم التقارير المتواترة عن تطبيع سري للعلاقات بين النظامين القطري والسوري في الفترة الأخيرة، لا تزال سلطات البلدين تتبادل الاتهامات علنيا، حيث سبق أن حملت قطر السلطات السورية وخاصة الرئيس، بشار الأسد، المسؤولية الأساسية عن اندلاع وتصعيد الأزمة المستمرة منذ 2011 متهمة إياه بالوقوف وراء قتل مئات الآلاف من مواطنيه واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم.

كما أعلنت قطر عن رفضها القاطع لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما اتهمت دمشق مرارا الحكومة القطرية بالتدخل في شؤون سوريا ودعم الإرهاب في البلاد والسعي إلى تدميرها بما في ذلك من خلال عمليات استخباراتية.