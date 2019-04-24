مرشد إيران يعلق على القرار الأمريكي بشأن صادرات النفط

قال المرشد الإيراني، على خامنئي، إن القرار الأمريكي بشأن النفط سيبقى بلا نتائج حقيقية.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 24/نيسان/2019: صادراتنا النفطية ستستمر دون توقف.
وتابع: مساعي أميركا لفرض عقوبات على صادراتنا من النفط لن تحقق شيئا وبوسع طهران تصدير النفط كما تريد.
وقال: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع الضغط وتعتذر.
وألغت أمريكا الاستثناءات التي سبق وأن أتاحتها لإيران لتصدير نفطها.
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