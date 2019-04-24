مرشد إيران يعلق على القرار الأمريكي بشأن صادرات النفط

قال المرشد الإيراني، على خامنئي، إن القرار الأمريكي بشأن النفط سيبقى بلا نتائج حقيقية.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 24/نيسان/2019: صادراتنا النفطية ستستمر دون توقف.

وتابع: مساعي أميركا لفرض عقوبات على صادراتنا من النفط لن تحقق شيئا وبوسع طهران تصدير النفط كما تريد.

وقال: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع الضغط وتعتذر.

وألغت أمريكا الاستثناءات التي سبق وأن أتاحتها لإيران لتصدير نفطها.