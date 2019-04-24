"العسكري" السوداني يعلق عمل شركة فلبينية تدير ميناء "بورتسودان"

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان باجتماعه، الثلاثاء، في القصر الجمهوري، قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد، وفقا للعين الإخبارية.

كان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورتسودان دخلوا في إضراب في فبراير/شباط؛ احتجاجاً على امتياز مدته 20 عاماً جرى توقيعه في يناير/كانون الثاني لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي، وذلك بحسب رويترز.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قرار كلف بموجبه المراجع العام بالشروع فوراً في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة، ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص، ووفقاً للبيان.

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كما أصدر المجلس قراراً بتكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة.

يذكر أن المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أشاد بدعم الإمارات والسعودية المالي الذي أعلنا عنه، في وقت سابق، الأحد الماضي، مؤكداً أنه سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعلنت الإمارات والسعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي؛ منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.