هكذا ردت واشنطن على تصريحات إيران المهدِّدة لـ"هرمز وباب المندب"

ردت واشنطن على التصريحات الإيرانية المهدِّدة بإغلاق مضيق هرمز، في حال مُنعت من استخدامه، محذرة من تهديد الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة دعت إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام من طهران.
وقال المسؤول «نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة» في المضيقين.
وكان مصدر بوزارة النفط الإيرانية قال أمس الأول، إن طهران مستعدة لأي قرار أمريكي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري كرر تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأعرب مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم. وشدّد المجلس على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
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