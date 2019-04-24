وزير الدفاع السريلانكي: الوضع الأمني تحت السيطرة

قال اليوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا، روان ويجواردين إن الوضع الأمني تحت السيطرة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن الوزير القول، إنه يعتقد أن العقل المدبر للهجمات كان ضمن الانتحاربين الذين قاموا بتنفيذ الهجمات.
وأكد الوزير اعتقال أكثر من 100 شخص في إطار التحقيقات الجارية بشأن تفجيرات الأحد الماضي.
وكانت الشرطة في سريلانكا أعلنت أن حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي ارتفعت إلى 359 قتيلاً.
ولا يزال أكثر من 400 شخص في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة.
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