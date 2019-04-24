دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي الهند

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.1 درجة، ولاية أرنوشال برادش شمال شرق الهند، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأمريكي.

وحُدد مركز الزلزال -الذي سُجل في الساعة 01.45 (21.15 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)- على بُعد 40 كم جنوب شرق مدينة ألونج، وعلى بُعد 180 كم جنوب شرق عاصمة الولاية إتاناجار.

وحسب المركز الأمريكي للزلازل، يوجد «احتمال ضعيف» في أن يسبب الزلزال ضحايا أو أضرارًا.

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وتُعَد ولاية أرنوشال برادش أقل ولايات الهند كثافةً سكانيةً؛ حيث تضم 1.2 مليون نسمة، بحسب موقع حكومة الولاية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن سكان التبت الواقع في الجانب الآخر من الحدود مع الهند، شعروا بالزلزال.

وتتنازع الهند والصين منذ عقود السيطرة على أرنوشال برادش. وعلاوةً على الصين، تملك منطقة أرنوشال رادش حدودًا مع بورما وبوتان.