قطار خاص يقل كيم إلى القبلة الروسية للقاء بوتن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty محطة فلاديفوستوك التي ستستضيف قمة بوتن وكيم

ويرافق كيم على متن قطار خاص يستخدمه في رحلته إلى روسيا وفد رفيع المستوى، بحسب الوكالة التي لم تحدد الوجهة النهائية للرحلة.

وأعلن الكرملين الثلاثاء أن الزعيمين سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي الخميس.