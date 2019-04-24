قطار خاص يقل كيم إلى القبلة الروسية للقاء بوتن

ويرافق كيم على متن قطار خاص يستخدمه في رحلته إلى روسيا وفد رفيع المستوى، بحسب الوكالة التي لم تحدد الوجهة النهائية للرحلة.
وأعلن الكرملين الثلاثاء أن الزعيمين سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي الخميس.
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