"كوكاكولا" تطلق المشروب الذي ينتظره عشاق القهوة

وقال الرئيس التنفيذي جيمس كوينسي، الثلاثاء، خلال اجتماع عن أرباح الشركة الأميركية، أن "كوك كوفي" ستُطلق في أكثر من 25 منفذا حول العالم، بحلول نهاية العام الجاري.
وبحسب ما نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن المشروب الغني بالقهوة يحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بكوكاكولا العادية.
وأضاف كوينسي: "كوك كوفي تستهدف شريحة معينة من المستهلكين في أوقات محددة، مثل أولئك الذين تتراجع طاقتهم بعد الظهر".
وفي أغسطس الماضي، اتفقت "كوكاكولا" على شراء سلسلة مقاهي "كوستا" الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار، في صفقة شملت الدين.
وهدفت الصفقة إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر صحية، والاقتداء بشركات مثل "ستاربكس" و"نستلة" في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار.
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