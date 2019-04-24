شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع " يعقد غدا مؤتمره العام الثامن لانتخاب رئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد حزب التجمع ، غدا الخميس ، المؤتمر العام الثامن له ،وذلك بحضور كل المنتخبين لعضوية لجان المحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية من أسوان للإسكندرية، بالإضافة لأعضاء اللجنة المركزية، وذلك فى المقر المركزى للحزب بوسط البلد .

وتبدأ وقائع الاجتماع حسب بيان عن الحزب ، بجلسة افتتاحية يحضرها قيادات الأحزاب ووسائل الإعلام ، وتشهد كلمة سيد عبد العال رئيس الحزب حول المؤتمر العام الثامن وحاضر ومستقبل التجمع في ظل الأوضاع السياسية في مصر والعالم.

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كما سيصدق المؤتمر على الإجراءات التنظيمية وعلى رأسها انتخابات المرحلتين الأولى والثانية وانتخاب أعضاء اللجان القيادية في المراكز والمحافظات وأعضاء اللجنة المركزية، ثم تبدأ مناقشات وثائق المؤتمر العام، حيث يتوزع أعضاء المؤتمر على لجنتين: لجنة لمناقشة مشروع تقرير الأداء الحزبي ومشروع تقرير صحافة الحزب، ولجنة لمناقشة مشروع برنامج التجمع للمرحلة الانتقالية، حيث تنتهي هذه الجلسة في الثانية بعد الظهر، باجتماع كل أعضاء المؤتمر لمناقشة ملاحظات واقتراحات الأعضاء حول الوثائق، وإعلان قرارات المؤتمر الفكرية والسياسية والتنظيمية وبيانه الختامي.

وحسب بيان عن الحزب، فستبدأ وقائع انتخابات المواقع والهيئات والمسئوليات المركزية الجديدة، وهي الأمين العام ونواب الرئيس وأعضاء المكتب السياسي الجديد، وإعلان أسماء القيادات التي فازت بالتزكية، حيث يتم التصويت أمام عشر لجان انتخابية تحت إشراف لجان الانتخابات المركزية.

وتنتهي وقائع الانتخابات بالفرز وإعلان النتاىج وأسماء القيادات المركزية الجديدة التي فازت في الانتخابات.