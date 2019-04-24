شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف للحكومة لدعم نمو الاقتصاد فى البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان المالى للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020،عن عدد من المستهدفات المالية التى تعمل الحكومة عليها خلال العام المالى الجديد جاء أبرزها ما يلى: تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام ليصل إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى. تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 6%. خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى. استمرار جهود الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى. الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وإيرادات الموازنة.

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