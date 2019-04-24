شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعايير المقترحة من "الأعلى للإعلام" لدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من المعايير المقترحة للأعمال الدرامية، تطالب صناع الدراما بضرورة الالتزام بها، وخاصة فى الأعمال التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وجاء فى المعايير المقترحة للدراما، عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى بزعم أن هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية، وضرورة الرجوع الى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال فى حالة تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية .

كما تضمنت المعايير المقترحة، التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ مافى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها والتوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدى للظلم الاجتماعى باستخدام العنف العضلى والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية، وكذلك التوقف عن معالجة الموضوعات التى تكرس الخرافة والتطرف الدينى كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور ومن ثم تغييب التفكير العقلانى والعلمى.