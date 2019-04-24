القوات العراقية ألقت القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى وصلاح الدين

أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنّ "مفارز مديرية الإستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ​نينوى​ ألقت القبض على مطلوبَين اثنين في منطقة الرشيدية من الجانب الأيسر ل​مدينة الموصل​ في نينوى"، لافتةً إلى أنّه "تمّت إحالتهما إلى المحاكم المختصة".

وكشفت في بيان، عن "اعتقال "إرهابي" في ناحية العلم التابعة ل​محافظة صلاح الدين​".

وتواصل ​القوات العراقية​ عملياتها الأمنية لملاحقة من تبقى من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في بعض المناطق العراقية.