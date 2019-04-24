القوات العراقية ألقت القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى وصلاح الدين

أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنّ "مفارز مديرية الإستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على مطلوبَين اثنين في منطقة الرشيدية من الجانب الأيسر لمدينة الموصل في نينوى"، لافتةً إلى أنّه "تمّت إحالتهما إلى المحاكم المختصة".
وكشفت في بيان، عن "اعتقال "إرهابي" في ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين".
وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة من تبقى من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في بعض المناطق العراقية.
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