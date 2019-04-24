باقري: أميركا ستدفع ثمن سياساتها العدائية تجاه إيران في الوقت المناسب

شدّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية اللواء ​محمد باقري​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ سوف تدفع ثمن جميع سياساتها العدائية تجاه إيران، وذلك في الوقت المناسب".

ورأى خلال مشاركته في حفل توديع ومعارفة للقائد السابق والجديد للحرس الثوري الإيراني، أنّ "من الطبيعي أن تغضب الولايات المتحدة من نشاط وفعاليّات الحرس الثوري لأنّه عدو، ولا يتوقّع من العدو إلّا مثل هذه القرارات الّتي تصنف الحرس كمنظمة إرهابية، في الوقت الذي يحارب الحرس المنظمات الإرهابية الّتي قامت أميركا بتشكيلها في المنطقة والعالم".

وحول قرار أميركا رفع الإعفاءات عن عدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني، ركّز باقري على أنّ "هذا القرار هو شكل آخر من أشكال الغضب الأميركي من إيران، لكن الشعب الإيراني وبعد أربعين سنة قد وصل إلى مرحلة تجعله قادرًا على الصمود دون الاعتماد على ​النفط​".

ولفت إلى أنّ "هذا الأمر قد يكون عامًلا لكي يعتمد الإيرانيون على مواردهم غير النفطية ويخرجوا من حالة الاعتماد على النفط".