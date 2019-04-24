رئيس البرلمان العربي: لإصدار قرارات دولية تُعاقب "أنصار الله" وداعميها

دان رئيس ​البرلمان العربي​ ​مشعل بن فهد السلمي​، "الجرائم الّتي تقوم بها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) بحقّ أعضاء ​مجلس النواب اليمني​، الّتي تتنافى مع القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية كافّة، وقرارات ​الأمم المتحدة​ والمعاهدات الدولية".

ودعا في بيان، الأمم المتحدة، إلى "إصدار قرارات دولية تُعاقب "ميليشيا الحوثي" المدعومة من ​إيران​ وداعميها، وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها الجماعة الإنقلابية بالقوة".

وشدّد السلمي على "مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دوليًّا، وما تقوم به قوات "​التحالف العربي​" بقيادة ​السعودية​ لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة كافّة ومقدّراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه".