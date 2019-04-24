رايتس ووتش: الحكومة المصرية تقود أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود

أشارت منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ إلى ان "15 منظمة مصرية وإفريقية ودولية تعتبر أن ​الحكومة المصرية​ تقود أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود".

يذكر ان أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنطلق اليوم فى مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات ​الأمم المتحدة​ المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وقد عقدت فعالية جانبية للتحالف الدولى لمناهضة الإعدام بحضور 20 من المنظمات غير الحكومية الأفريقية وتناول تطورات أعمال وتعليق وإلغاء عقوبة الإعدام عالميا والمقاربات التقنية المتعلقة بحملات الحشد والمناصرة.