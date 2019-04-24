رئيس مجلس الأمن الروسي دعا الى جعل أوروبا معيار الأمن الإقليمي

رأى أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن "منظومة التكتلات العسكرية التي تشكلت خلال فترة الحرب الباردة قد تآكلت"، داعيا الى "تشكيل منظومة أمنية دولية حقيقية، وروسيا مستعدة لتقديم الكثير في هذا المجال".
وأكد باتروشيف أن "تزايد الإقبال على هذا المؤتمر دليل على ضرورة وأهمية ما يتم طرحه"، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لمحاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن العالمي".
كما دعا الشركاء في الغرب لجعل أوروبا معيارا للأمن، قائلا: "الآن نشهد عودة لغة الإنذارات وقرقعة الأسلحة والشوفينية إلى أوروبا. أود أن أناشد زملاءنا الغربيين بقلب الوضع. وجعل أوروبا معيار الأمن الإقليمي هو لصالح قوتنا ومصالحنا المشتركة".
واتهم "لاعبين خارجيين بالسعي"لإعادة رسم ميزان القوى في إفريقيا، لافتا الى "أننا نلاحظ زيادة عدم الاستقرار في إفريقيا، حيث اندلع القتال من أجل مواردها الطبيعية. علاوة على ذلك، نرى غالبا محاولات من لاعبين غير إقليميين لإعادة رسم القارة دون مراعاة إرادة الأفارقة أنفسهم".
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