رئيس مجلس الأمن الروسي دعا الى جعل أوروبا معيار الأمن الإقليمي

رأى أمين ​مجلس الأمن الروسي​، ​نيكولاي باتروشيف​، في الكلمة الافتتاحية ل​مؤتمر موسكو​ للأمن الدولي، أن "منظومة التكتلات العسكرية التي تشكلت خلال فترة ​الحرب الباردة​ قد تآكلت"، داعيا الى "تشكيل منظومة أمنية دولية حقيقية، و​روسيا​ مستعدة لتقديم الكثير في هذا المجال".

وأكد باتروشيف أن "تزايد الإقبال على هذا المؤتمر دليل على ضرورة وأهمية ما يتم طرحه"، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لمحاربة ​الإرهاب​ والمحافظة على الأمن العالمي".

كما دعا الشركاء في الغرب لجعل ​أوروبا​ معيارا للأمن، قائلا: "الآن نشهد عودة لغة الإنذارات وقرقعة الأسلحة والشوفينية إلى أوروبا​​​. أود أن أناشد زملاءنا الغربيين بقلب الوضع. وجعل أوروبا معيار الأمن الإقليمي هو لصالح قوتنا ومصالحنا المشتركة".

واتهم "لاعبين خارجيين بالسعي"لإعادة رسم ميزان القوى في ​إفريقيا​، لافتا الى "أننا نلاحظ زيادة عدم الاستقرار في إفريقيا، حيث اندلع القتال من أجل مواردها الطبيعية​​​. علاوة على ذلك، نرى غالبا محاولات من لاعبين غير إقليميين لإعادة رسم القارة دون مراعاة إرادة الأفارقة أنفسهم".