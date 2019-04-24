قائد البحرية الإيرانية: لن نسمح لقوى الهيمنة بعرقلة التعاون مع البحرية الباكستانية

أكّد قائد البحرية ال​إيران​ية ​الادميرال حسين خانزادي​، أنّ "إيران لن تسمح لقوى الهيمنة بعرقلة التعاون مع البحرية ال​باكستان​ية"، منوّهًا إلى أنّ "البحريتَين الإيرانية والباكستانية تجتازان مرحلة ذهبية من التعاون والتعاطي الجيّد للغاية في سياق تعزيز الأمن البحري".

وركّز خلال لقائه نظيره الباكستاني الأدميرال عباسي في اليوم الرابع من زيارته للصين، على أنّ "بالنظر إلى التقلّبات الجارية في السياسات على الصعيدَين العالمي والإقليمي، فإنّ ​طهران​ لن تسمح لبلدان الهيمنة بوضع عراقيل أمام فرص تنمية التعاون بين بحريتي البلدين".

ولفت خانزادي إلى "إيفاد البحرية الإيرانية سفنها إلى موانئ باكستان بهدف توطيد العلاقات وتبادل المعلومات في المجالات التعليمية والتقنية"، موضحًا أنّ "البحرية الإيرانية رحّبت على الدوام بزيارة قطعات نظيرتها الباكستانية لموانئ البلاد".