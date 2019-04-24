أكّد قائد البحرية الإيرانية الادميرال حسين خانزادي، أنّ "إيران لن تسمح لقوى الهيمنة بعرقلة التعاون مع البحرية الباكستانية"، منوّهًا إلى أنّ "البحريتَين الإيرانية والباكستانية تجتازان مرحلة ذهبية من التعاون والتعاطي الجيّد للغاية في سياق تعزيز الأمن البحري".
وركّز خلال لقائه نظيره الباكستاني الأدميرال عباسي في اليوم الرابع من زيارته للصين، على أنّ "بالنظر إلى التقلّبات الجارية في السياسات على الصعيدَين العالمي والإقليمي، فإنّ طهران لن تسمح لبلدان الهيمنة بوضع عراقيل أمام فرص تنمية التعاون بين بحريتي البلدين".
ولفت خانزادي إلى "إيفاد البحرية الإيرانية سفنها إلى موانئ باكستان بهدف توطيد العلاقات وتبادل المعلومات في المجالات التعليمية والتقنية"، موضحًا أنّ "البحرية الإيرانية رحّبت على الدوام بزيارة قطعات نظيرتها الباكستانية لموانئ البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد البحرية الإيرانية: لن نسمح لقوى الهيمنة بعرقلة التعاون مع البحرية الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.