روحاني: سنجعل أميركا تندم وليس أمامنا خيار آخر غير المقاومة والصمود

شدد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ على أن "عدم احتلال ​السعودية​ و​الإمارات​ من قبل ​صدام حسين​ يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين"، مشيرا الى أن "تعهد السعودية والإمارات بتعويض السوق العالمية عن ​النفط​ الإيراني يعني مواجهة إيران وشعبها".

وأعلن روحاني أنه "على السعودية والإمارات معرفة أنه من المستحيل إيصال صادراتنا النفطية إلى الصفر"، داعيا "السعودية والإمارات لاتخاذ قرارات تصب في صالح المنطقة وشعوبها وليس العكس".

ولفت الى "أننا سنجعل ​أميركا​ تندم وليس أمامنا خيار آخر غير ​المقاومة​ والصمود"، مبينا أن "التفاوض مع أميركا ممكن في حال رفع العقوبات والاحترام المتبادل".