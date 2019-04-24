دعت ​المديرية العامة للأمن العام​ المواطنين واصحاب مكاتب ​السياحة​ والسفر ، الى التنبّه لعدم الوقوع ضحية اشخاص او شركات يدّعون تنظيم رحلات سياحية مختلفة الى ​لبنان​ ، والترويج لها إما عن طريق الرسائل الالكترونية ، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من دون ان يكون لهؤلاء مكاتب رسمية او وكلاء معتمدين ، وذلك بعدما تبين ان كيان العدو الاسرائيلي يحاول النفاذ الى لبنان عن طريق تجنيد عملاء له ضمن وفود تحت غطاء "رحلات سياحية " ، من اجل استخدامهم لغايات امنية .

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام حذز من قيام اسرائيل بتجنيد عملاء ضمن وفود "رحلات سياحية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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