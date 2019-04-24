اعتصام لموظفي وعمال البلديات عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي

نفذ موظفو وعمال البلديات اعتصاما عند مدخل ​مدينة بعلبك​ الجنوبي في دورس وقطعوا الطريق ب​شاحنات​ وسيارات جمع ​النفايات​ لبعض الوقت مطالبين برواتبهم التي لم تصرف لهم منذ اربعة اشهر. ورفعوا شعارات "آه يا منيرة ما ضل ولا ليرة"، "اللعنة على كل سياسي وزعيم اكل حقنا"، "شاطرين ب​الانتخابات​ يشحدوا الاصوات ويتربعوا على الكراسي".

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